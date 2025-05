Mats Hummels ha concluso la sua straordinaria carriera contro il Torino, dopo aver passato il suo ultimo anno nell’ottovolante quale è stata la stagione della Roma. Oggi su Instagram è arrivato il saluto del tedesco sui social:

“È stato un grande onore e un piacere far parte di questo grande club e di questa squadra quest’anno. Farò sempre il tifo per la Roma e per questi ragazzi, ovunque loro saranno. Forza Roma sempre“.