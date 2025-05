Un viaggio emozionale e sportivo nel cuore della Capitale, raccontato con uno sguardo intimo e profondo. Mats Hummels, ormai a fine della sua carriera calcistica, ha deciso di raccontare la sua avventura giallorossa attraverso un documentario inedito, realizzato insieme all’artista e autore tedesco Tommi Schmitt. Il progetto, in uscita prossimamente, si propone come un ritratto sincero e umano del difensore tedesco, alla scoperta della sua esperienza romana, dentro e fuori dal campo.

Il documentario, intitolato “Hummels – La Finale”. Il titolo è un chiaro omaggio alla carriera del difensore tedesco. Il docufilm, curato nella regia e nella sceneggiatura dallo stesso Schmitt, unisce estetica autoriale e tensione sportiva, alternando momenti sul campo a spezzoni di vita privata.

Il documentario non si limita al solo racconto personale. Al contrario, è arricchito da testimonianze prestigiose di figure simbolo del calcio internazionale, tra cui Jurgen Klopp, che ha lanciato Hummels ai tempi del Borussia Dortmund, e Joachim Löw, ex CT della Germania campione del mondo 2014. Non mancano neppure gli interventi di Félix Magath e Hermann Gerland, che offrono riflessioni e approfondimenti. Un mix di passione, pressione e aspettative.