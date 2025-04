La Gazzetta dello Sport (F. Balzani) – L’amara serata di Bilbao gli resterà addosso per un bel po’, ma nella carriera di Mats Hummels c’è un altro incubo da sconfiggere.

Domenica arriva la Juve e per il tedesco i bianconeri portano il ricordo di una delle più grosse batoste subite dal suo Borussia Dortmund in Europa, agli ottavi di Champions League del 2015. Domenica, a dieci anni di distanza, il difensore ritroverà la Juve. L’emergenza di Ranieri sulla destra dovrebbe portare alla riconferma del tedesco al centro della difesa come a Lecce, spostando Celik o Soulé sulla destra vista la squalifica di Saelemaekers.