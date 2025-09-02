Hummels e il legame con la Roma: lo scatto che fa il giro dei social – FOTO

Alcuni rapporti vanno oltre il campo e restano impressi anche dopo la fine di un’avventura sportiva. È il caso di Mats Hummels, che, nonostante la breve parentesi alla Roma, sembra aver mantenuto un legame speciale con i colori giallorossi. Il difensore tedesco, dopo aver salutato il calcio giocato, ha regalato ai tifosi un gesto che non è passato inosservato.

L’ex centrale ha pubblicato uno scatto allo specchio durante un allenamento in palestra: addosso una maglia con la scritta “AS Roma”, un simbolo che non ha mancato di emozionare i sostenitori romanisti. Hummels aveva chiuso la sua esperienza nella Capitale lo scorso maggio, al termine di una sola stagione, prima di decidere di ritirarsi definitivamente dal calcio.

Un segnale di affetto che conferma come, anche in poco tempo, certi legami possano diventare indelebili e lasciare tracce che vanno oltre i novanta minuti di gioco.