Dopo pochi giorni da Atalanta-Roma, sfida che con quasi ogni possibilità ha azzerato le possibilità per la qualificazione alla Champions League, alcuni giocatori cercano delle distrazioni per ricominciare al meglio in vista del Milan.

Mentre i rossoneri oggi, disputeranno una finale contro il Bologna per tentare di aggiudicarsi la Coppa Italia, agli uomini di Ranieri è stato concesso un giorno di riposo per levarsi di dosso la doccia fredda di Bergamo.

In questo giorno di relax, due dei giocatori più chiacchierati per via delle loro ultime prestazioni come Mats Hummels e Artem Dovbyk, sono stati ripresi in una storia social dalla sorella dell’attaccante ucraino mentre partecipano agli Internazionali BNL d’Italia. Nella scena i due sono in procinto di degustare un hot dog, mentre tornano a dirigersi ai propri posti sugli spalti. I due appaino visibilmente rilassati e pronti a tornare all’opera, con la speranza di una qualificazione in Europa.

