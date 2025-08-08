Un ritorno speciale, anche se solo per un giorno, attende i tifosi del Borussia Dortmund. Mats Hummels, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, è pronto a calcare ancora una volta il prato del Signal Iduna Park per salutare i suoi sostenitori.

Come riportato dal portale tedesco Bild, il difensore tedesco indosserà nuovamente la maglia giallonera in occasione dell’amichevole contro la Juventus, in programma il 10 agosto alle 17:30. Hummels giocherà uno spezzone di gara, regalando così un’ultima emozione ai tifosi che lo hanno visto protagonista di tante battaglie in Bundesliga e in Europa.

Dopo l’ultima stagione passata con la Roma, il centrale ha ufficializzato il ritiro dal calcio giocato. Quella contro i bianconeri sarà dunque una vera e propria passerella d’addio, un momento simbolico per chiudere il cerchio della sua carriera proprio lì dove è diventato una leggenda.