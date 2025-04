Dean Huijsen, oggi protagonista al Bournemouth dopo una parentesi alla Roma da giocatore della Juventus, ha rilasciato un’intervista al programma Los Amigos de Edu. Tra i temi trattati, quello relativo alla sua parentesi romana, in cui non mancano elogi a Josè Mourinho. Ecco le sue parole:

Sei stato alla Roma con Mourinho, che allenatore è?

“Credo che sia uno dei migliori allenatori del mondo e della storia del calcio”.

Si prendeva cura di te?

“Si, si, mi chiedeva sempre se mi servisse qualcosa. Inoltre, mi diceva sempre di chiedere a lui nel caso in cui volessi fare un giro per Roma o per prenotare un ristorante. Quando sono arrivato a Roma avevo 18 anni e con l’esperienza che aveva voleva aiutarmi”.