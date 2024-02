TuttoSport (S. Lanzo) – Riavvolgiamo il nastro fino allo scorso dicembre, prima dell’apertura ufficiale del mercato di gennaio. Huijsen era il promesso sposo del Frosinone, ll dove c’è già una nutrita rappresentanza di juventini in prestito.

E poi? F poi è successo che in scena è entrato Mourinho, che a modo suo ha convinto il ragazzo (e la sua famiglia) a scegliere Roma e la Roma per sei mesi in prestito. Ma non basta, perché la sceneggiatura del film aveva previsto un altro colpo di scena: la dirigenza giallorossa decide di cambiare e la Roma non è più Special. Via Mourinho, dentro una icona romanista come De Rossi.

Ma nella difesa a 3 del portoghese sarebbe stato titolare, nella linea a 4 di De Rossi invece no, Però il calcio è strano e offre sempre un’opportunità: sta al protagonista saperla cogliere. E il giovane Dean l’ha fatto nella goleada con cui la Roma ha travolto il Cagliari: stacco imperiale e gran tempismo nel colpo di testa, specialità che i tifosi bianconeri hanno potuto ammirare tante volte, in Primavera prima e in Next Gen poi.

All’Olimpico non lo avevano ancora visto e qualcuno, tra i giallorossi, già pensa: peccato che sia solo in prestito secco… “Juve o Roma nel futuro? Non lo so, nel calcio può succedere di tutto”, ha nicchiato lui, intanto. Già, ma la Juventus ha altri programmi nella mente: Huijsen è il futuro della retroguardia bianconera e ora la speranza è che questa rete possa dargli fiducia e pure aiutarlo a trovare più spazio. Perché la scelta, con l’immancabile senno del poi, fa discutere.