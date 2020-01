Higuain c’è ma in panchina. Ramsey punta la Champions

L’allarme è rientrato in meno di 24 ore. Ieri Gonzalo Higuain si è allenato regolarmente con il gruppo dopo l’affaticamento alla coscia sinistra di giovedì e – a meno di sorprese – sarà nella lista dei convocati in partenza oggi per la trasferta di Roma. Probabile altra panchina per il Pipita all’Olimpico, visto che Maurizio Sarri sembra intenzionato a confermare la formazione anti Cagliari, con Ronaldo e Dybala in attacco dal primo minuto e Ramsey, che ha dichiarato la Champions come obiettivo stagionale, alle loro spalle. Vertice basso del rombo sarà Pjanic, con le due mezzali francesi Matuidi e Rabiot. In difesa Demiral è favorito su De Ligt e accanto a lui ci sarà Bonucci; sulle fasce Cuadrado e Alex Sandro. Lo scrive Il Messaggero.