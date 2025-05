Se la concentrazione della Roma è totalmente rivolta alla gara contro la Fiorentina, è inevitabile che una parte dell’attenzione sia rivolta anche all’Atalanta, che ha giocato e vinto per 0-4 contro il Monza. Oltre al rotondo risultato maturato all’U-Power Stadium, è arrivata anche una pesante ammonizione al minuto 71′ per Isak Hien, che era diffidato e quindi sarà assente nella partita di settimana prossima contro i giallorossi in programma lunedì 12 maggio al Gewiss Stadium.

Una perdita significativa per Gian Piero Gasperini, che dovrà fare a meno di un titolare in un confronto diretto decisivo per la zona Champions League. Dopo l’infortunio muscolare che ha fermato Kossonou, l’assenza di Hien riduce ulteriormente le scelte difensive del tecnico nerazzurro, che dovrà trovare nuove soluzioni per affrontare l’attacco romanista.