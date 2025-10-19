Non manca mai un pizzico di pepe quando un ex giocatore dal passato biancoceleste commenta le partite della Rima. Questa volta è toccato a Hernanes, il “Profeta”, nuovo volto di DAZN per la stagione in corso, che durante il post-partita di Roma–Inter non ha resistito a lanciare una frecciata ai giallorossi. Ecco le sue parole:

“Miglior attacco contro miglior difesa? Quando un attacco vince sono contento, menomale. Ci sono tre elementi poi: mi piace il calcio offensivo, ho un passato con l’Inter e poi perché è la Roma ed è meglio che la perda”