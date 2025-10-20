Ha suscitato grande scalpore il commento di Hernanes, ex centrocampista di Lazio e Inter, durante la diretta post-partita su DAZN dopo Roma–Inter. Il brasiliano, oggi opinionista, si è lasciato andare a una dichiarazione che ha fatto discutere per la sua evidente mancanza di imparzialità.

“Meno male che ha vinto l’Inter perché mi piace il calcio offensivo, ho un passato lì… E poi è meglio che la Roma perde”, ha detto Hernanes in diretta, scatenando la reazione immediata dei tifosi giallorossi. Molti hanno criticato il tono e il contenuto delle parole, ritenendole poco professionali e inadeguate per una trasmissione nazionale, dove ci si aspetta equilibrio e rispetto per tutte le tifoserie.

Il commento ha rapidamente fatto il giro dei social, dove l’ex calciatore ha cercato di ridimensionare la portata delle sue parole. Senza chiedere scusa, Hernanes ha definito la frase “una battuta infelice, ma pur sempre una battuta”, aggiungendo di avere “massimo rispetto per i tifosi della Roma e per la società”.

Nonostante il tentativo di chiarimento, la polemica resta accesa. L’episodio riapre il dibattito sull’imparzialità dei commentatori sportivi e sul ruolo che ex calciatori, legati a determinate squadre, dovrebbero mantenere quando si trovano davanti alle telecamere.