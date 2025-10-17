Hernanes ha rilasciato delle dichiarazioni a Soccermagazine.it. Tra i temi trattati anche la Roma di Gasperini. Ecco le sue parole:

Da ex simbolo laziale, temi che la nuova Roma di Gasperini, oggi prima in classifica, possa effettivamente arrivare a vincere lo Scudetto?

“Guardando le partite, vedo che la Roma è molto ben messa in campo, nel senso che gioca con intensità. Poi ha una difesa molto interessante. In questo momento le cose stanno girando bene perché ci stanno mettendo proprio tanto. Però, ad esempio, anche al derby hanno vinto nonostante la Lazio meritasse qualcosa in più. In altre partite è successo lo stesso. Non so se riescano a mantenere questa amalgama, questa intensità di energia e di azione, quindi è tutto da vedere. Non direi che siano una squadra che possa ambire allo Scudetto per questi motivi. Anche se sono di parte, io sono più razionale che emozionale, lo ero anche quando giocavo, quindi so separare bene le cose. È strettamente un’analisi tecnica”.