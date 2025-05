Il Bayer Leverkusen ha ufficializzato il ritorno di Mario Hermoso alla Roma a partire da giugno, con un post sui social: “Per motivi privati non è possibile salutare di persona Mario Hermoso. Quindi, virtualmente: grazie per il tuo tempo, Mario!”.

Arrivato in prestito secco a gennaio, il difensore spagnolo non ha lasciato il segno in Germania, collezionando appena 4 presenze in Bundesliga. Firmato a parametro zero dalla la scorsa estate, era partito subito per il Leverkusen a causa del poco spazio trovato nella Capitale. Nonostante qualche voce su una possibile conferma, il club tedesco ha deciso di non trattenerlo. Hermoso rientrerà a Trigoria, dove ha un contratto fino al 2027.