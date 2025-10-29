Hermoso: “Sono contento per la vittoria. La Roma ha un grande pubblico”

Dopo il gol e il premio come migliore in campo Mario Hermoso ha commentato la prestazione giallorossa ai microfoni di Sky Sport.
HERMOSO A SKY SPORT
Mario, questa è la tua serata.
“Un gol importante. Sono contento per la serata, per la squadra e per la vittoria”.
Hai giocato tante partite internazionali nella tua carriera. Cosa ti piace della Roma?
“La gente, la mentalità. Una grande città e un grande pubblico. La gente ti aiuta a fare le cose bene, speriamo di continuare. Seguiamo il nostro allenatore e cerchiamo di continuare a far così bene”.