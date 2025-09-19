Corriere dello Sport (A.Marota) – La preparazione al derby per Gasperini si sta rivelando più complicata del previsto. Il primo intoppo è stato il problema per Dybala a Roma-Torino. Il secondo e il terzo si sono verificati in poco tempo: Wesley ha saltato gli allenamenti a causa in un problema intestinale, mentre Hermoso avrebbe avuto un affaticamento al polpaccio.

Le condizioni dello spagnolo potrebbero convincere Gasperini a rispolverare Celik, che nella scorsa stagione è stata la prima scelta sul centro-destra. Una seconda opzione potrebbe essere quella di far esordire Ghilardi o Ziolkowski. Per quanto riguarda Wesley, oggi dovrebbe allenarsi regolarmente, e difficilmente il Gasp farà a meno del brasiliano.