Continua il momento positivo della Roma, che ritrova solidità e contributi da tutto il gruppo. Stavolta a prendersi la scena è Mario Hermoso, autore del gol che ha sbloccato la sfida contro il Parma. Come riportato dal Corriere della Sera, il difensore spagnolo ha firmato di testa il vantaggio giallorosso su corner perfettamente battuto da Dybala, indirizzando così una partita rimasta in equilibrio per oltre un’ora.

Con questa rete, Hermoso diventa il nono marcatore stagionale della Roma, un dato che testimonia la ritrovata coralità e la varietà di soluzioni offensive nella squadra di Gasperini.

Oltre al gol, il centrale ha confermato la crescita costante che lo ha reso una delle certezze del gruppo. Dopo un’estate in cui il tecnico sembrava orientato a lasciarlo ai margini, Hermoso si è guadagnato spazio e fiducia con disciplina, concentrazione e rendimento. Un riscatto silenzioso ma fondamentale, che lo consacra tra i protagonisti più affidabili della nuova Roma.