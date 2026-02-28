Dopo aver regalato la vittoria al Napoli con un gol al 95′, Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni di Dazn, lanciando una frecciatina alla Roma.

Il Napoli vince 1-2 in casa dell’Hellas Verona nel match valido per la ventisettesima giornata di Serie A. A decidere una sfida complicatissima è stato Romelu Lukaku, entrato dalla panchina e autore della rete che ha deciso la partita al minuto 95. L’ex centravanti della Roma ha parlato del difficile momento vissuto tra l’infortunio e la scomparsa del padre, rivelando anche di aver incontrato diverse difficoltà prima del trasferimento al Napoli.

LUKAKU A DAZN

Come sono stati questi mesi?

“Difficili a livello personale. Il calcio mi ha dato tutto, ma perdere mio padre nel modo in cui l’ho perso… (Lukaku si emoziona e fatica a continuare a parlare, ndr). Io vado avanti per i miei figli, per mio fratello e per il Napoli che mi ha dato tanto. Prima di arrivare a Napoli ero morto. L’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di bello, quest’anno è difficile per noi ma dobbiamo fare di tutto per arrivare più in alto possibile”.