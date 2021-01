Handanovic: “Oggi serve tutto per vincere: fisicità, compattezza, qualità, coraggio”

Samir Handanovic, portiere dell’Inter, è stato intervistato durante il pre partita di Roma-Inter. Queste le sue parole:

HANDANOVIC A INTER TV

Cosa serve oggi?

Oggi serve tutto: fisicità, compattezza, qualità, coraggio, tutto quello che una squadra deve avere per vincere le partite. Non si può avere una o due sole componenti. Bisogna mettere insieme tutto per vincere.

Settimana prossima c’è la Juventus, mercoledì la Fiorentina. Sono tutte sfide che servono a misurare la vostra ambizione?

Quello è vero, ma partiamo prima con la Roma, poi penseremo alle altre. Il caldendario è pieno, quindi meglio pensare alle partite una alla volta.

HANDANOVIC A DAZN

53 tiri e 21 gol subiti, un dato che ci dice che l’Inter concede poco, ma molto di quello che concede entra in porta…

Il mio punto di vista è che siamo la squadra che ha fatto più gol. Poi si, ne abbiamo presi 21, ma è normale, rischiamo di più però è un dato di fatto che l’Inter come squadra ne ha fatti più di tutti. Dobbiamo provare a prenderne di meno.