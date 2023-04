Hancko: “Tutti hanno davvero spinto al massimo le loro capacità fisiche. Slot non si aspetta che vinciamo contro grandi squadre”

Il difensore del Feyenoord, Dávid Hancko, ha lasciato un’intervista a De Telegraaf. Ecco le sue parole:

“Tutti hanno davvero spinto al massimo le loro capacità fisiche. Slot non si aspetta che vinciamo contro grandi squadre ma quello che si aspetta, ed è quello che continua a ripetere, è che tatticamente, mentalmente e fisicamente, diamo tutto. In tutta la stagione è successo solo due volte che una squadra contro di noi avesse dati fisici migliori. È stata davvero la partita più difficile della mia carriera, ma sono comunque orgoglioso di tutta la squadra. Tutti hanno dimostrato carattere. In Eredivisie e in Europa League siamo quasi sempre stati la squadra migliore, solo che non siamo riusciti a fare la differenza una volta qui a Roma”.