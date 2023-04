Gullit difende Mourinho: “È incredibile. Slot contro di lui? È stupido dichiarare che non gli piaceva come faceva giocare la sua squadra”

Ruud Gullit torna sulla vittoria della Roma contro il Feyenoord e bacchetta il tecnico Slot, che alla viglia aveva stuzzicato Mourinho: “Non è stato saggio dire che apprezzava solo il gioco di Guardiola. È così stupido dichiarare che non gli piaceva come Mourinho faceva giocare la sua squadra. Sembrava un insulto verso di lui. Se guardi il suo curriculum si capisce quanti trofei ha vinto quell’uomo. Gioca un calcio diverso, ma vince”.

Poi continua: “Ha qualcosa di speciale, che lo rende vincente. È incredibile. Ha vinto un trofeo in una squadra come la Roma, che generalmente non vince tantissimo”.

Questo quanto viene riportato dal Corriere dello Sport.