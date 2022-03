Dopo l’amichevole contro il Sudafrica, terminata per 0-0, la Guinea non è riuscita a trovare un nuovo avversario per giocare ancora la prossima settimana. Doveva essere lo Zambia, partita fissata il 29 marzo, ma tutto è saltato. Tramite il profilo Facebook della Federazione è arrivata l’ufficialità della fine del ritiro e quindi Amadou Diawara tornerà a diposizione di Mourinho lunedì, quando ci sarà la ripresa degli allenamenti.