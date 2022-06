Nella gara di qualificazione per la prossima Coppa D’Africa, sono scese in campo alle ore 18.00 Guinea e Malawi. Il CT Keba Diawara ha scelto il centrocampista giallorosso Amadou Diawara per partire dal primo minuto. Il romanista è stato in campo per tutta la partita vinta dai suoi per 1-0 allo scadere. Ha segnato Keita.