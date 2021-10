C’è anche Amadou Diawara nella lista dei convocati della sua Guinea. Il centrocampista giallorosso è stato scelto dal ct della nazionale in vista del doppio match contro il Sudan (6 e 9 ottobre) ed alla sfida contro il Marocco (12 ottobre). Queste partite sono valide per le qualificazioni ai mondiali in Qatar, che si disputeranno nel 2022.