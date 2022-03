Guinea: Diawara convocato in nazionale per le amichevoli di fine marzo

Nonostante Amadou Diawara fatica a trovare spazio con la Roma, la Guinea continua con costanza a convocarlo in Nazionale. Il centrocampista in questa stagione ha visto poche volte il campo e nelle gerarchie occupa gli ultimi posti. Finora ha collezionato solo 4 presenze in campionato oltre ad altre 4 tra Conference League e Coppa Italia. Questo andazzo negativo non ha fatto cambiare le scelte della Guinea che lo ha scelto per rappresentare la sua nazionale in vista delle amichevoli di fine marzo di cui una contro il Sudafrica.