Guidi cala Tahirovic e un bel poker

Corriere dello Sport (L. Scalia) – Nel momento della verità, con il rischio di scivolare nell’anonimato dello classifica, la baby Roma rialza la testa al Tre Fontane, spazzando via il Napoli e tornando momentaneamente al secondo posto, in attesa della partita odierna della Juve. La vittoria per 4-0 è arrivata con un modulo nuovo (il 3-4-2-1, invece del solito 4-3-3) e con il rinforzo di Tahirovic, sceso in Primavera dalla prima squadra e osservato da Mourinho dalla tribuna.

Il centrocampista ha giocato una buona partita nel ruolo di playmaker. Infatti, Faticanti è scalato al centro della difesa a tre. Tahirovic ha smistato palloni con intelligenza facendo valere il suo fisico nei contrasti. E’ cresciuto con i passare dei minuti. In due occasioni, poi, ha provato la specialità della casa: il tiro dalla distanza.

Alla mezz’ora a sbloccare la contesa ci pensa Pisilli a porta vuota, servito da un cross rasoterra di Missori. Il terzino ha realizzato il terzo gol in slalom, mentre il secondo centro è tutto di Cherubini. Notevole il tiro a giro, così come l’assist di Pagano. Cherubini, poi, si è ripetuto a inizio ripresa, con un cross che è finito sul secondo palo dopo lo scontro tra Boffelli e Majchrzak.