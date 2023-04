Guidi: “A Lecce è mancata la prestazione e fa male a me e ai ragazzi. Frosinone? Una partita difficile, uno scontro diretto” – VIDEO

A poche ore dal match di Campionato Primavera, tra la Roma ed il Frosinone, ha parlato ai microfoni del club Federico Guidi, allenatore dei giallorossi. Ecco le sue parole:

La partita con il Lecce?

“Quando si parla di settore giovanile queste cose capitano. Noi dobbiamo essere bravi a capire velocemente dove abbiamo sbagliato per non commettere più certi errori. La prestazione non deve mai mancare e a Lecce siamo mancati ed è una cosa che ha fatto male a me, alla società e ai ragazzi. Se vogliono proiettarsi nel calcio professionistico devono partire dall’atteggiamento e dalla mentalità”.

Che gara si aspetta?

“Una partita difficile, uno scontro diretto. Sappiamo delle difficoltà che andremo ad affrontare. È stata una partita ostica anche all’andata. Quando si affrontano squadre che sono nei primi posti in classifica è chiaro che in questa parte della stagione ci sono dei valori in campo e in chiave playoff e finali è una partita importante”.

Sono sempre gare fisiche contro il Frosinone:

“Con il passare delle giornate e dei mesi questo aspetto diventa determinante: dobbiamo saperci stare. Mediamente siamo più giovani rispetto agli avversari, ma proprio per questo abbiamo messo davanti a delle difficoltà i gruppi del 2004, 2005, 2006 che sono in pianta stabile nella Primavera per accelerare la loro maturazione e lo devono fare velocemente. Affrontando dei 2003 sappiamo di perdere qualcosa in termine d’esperienza e di impatto alla gara, ma allo stesso tempo sappiamo di accelerare il processo di maturazioni di quei prospetti che pensiamo possano avere un futuro”.