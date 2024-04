Guida sicura, la Roma ricorda Valdiserri

Il Messaggero – Promuovere uno stile di guida sicuro e responsabile. Questo l’obiettivo di “Tieni in gioco la vita”, la campagna lanciata dalla As Roma insieme all’Automobile Club Roma alla presenza di Luca Valdiserri e Paola Di Caro, genitori del diciottenne Francesco, travolto e ucciso da un’auto fuori controllo in un incidente dell’ottobre 2022 in Via Cristoforo Colombo.

Una delle tante vittime delle strade romane, che in quell’anno hanno tolto la vita a 150 persone. Il progetto mira quindi a sensibilizzare i giovani su queste tematiche, coinvolgendoli con lezioni interattive e prove di guida in sicurezza.