Albert Gudmundsson non vestirà la maglia della Roma: l’islandese, seguito con interesse dai giallorossi negli ultimi giorni di mercato, sembra ormai diretto verso un ritorno a Firenze. La Fiorentina ha infatti deciso di non esercitare il diritto di riscatto da 19 milioni, in scadenza proprio oggi, ma ha comunque lavorato per trattenere il giocatore con un nuovo accordo.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, i contatti tra la Viola e il Genoa si sono intensificati nelle ultime ore, portando le due società a trovare un’intesa verbale per il trasferimento. La Fiorentina è riuscita ad abbassare il prezzo, ottenendo uno sconto rispetto alla cifra inizialmente pattuita per il riscatto.

Gudmundsson, reduce da una stagione altalenante tra buone prestazioni e qualche stop fisico, potrebbe dunque tornare subito a disposizione del nuovo tecnico viola. Resta però sullo sfondo la vicenda giudiziaria in Islanda: il giocatore era stato assolto in primo grado, ma la sentenza definitiva è ancora attesa.