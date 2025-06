Il mercato delle seconde punte in Serie A comincia a entrare nel vivo, e tra i nomi caldi di questa fase c’è quello di Albert Gudmundsson. L’attaccante islandese, protagonista di una buona stagione con la Fiorentina, sta attirando l’interesse di diversi club italiani, anche se non mancano i dubbi legati a qualche problema fisico e a una vicenda giudiziaria in corso nel suo Paese.

Come riportato da Calciomercato.com, la Roma ha avviato i primi contatti per il giocatore, su indicazione di Gian Piero Gasperini, che vorrebbe un profilo simile a quello di Lookman per la sua nuova avventura nella Capitale. Non solo i giallorossi: anche Atalanta e Bologna hanno chiesto informazioni al Genoa. La Fiorentina, che non riscatterà Gudmundsson, resta comunque alla finestra e potrebbe tornare alla carica con una nuova proposta di prestito oneroso.

Nel frattempo, l’entourage del giocatore ha provato a sondare il terreno con il Milan, ma la risposta dei rossoneri, al momento, è stata piuttosto fredda. La situazione resta fluida, con il Genoa che osserva e attende l’offerta giusta per uno dei suoi pezzi pregiati.