Albert Gudmundsson torna sotto i riflettori del mercato. Dopo essere stato accostato alla Roma negli ultimi giorni, il suo futuro sembra nuovamente legato alla Fiorentina. Il club viola ha deciso di non esercitare l’opzione di riscatto fissata a 19 milioni di euro, cifra che avrebbe dovuto essere versata entro oggi ma non ha affatto chiuso la porta all’islandese.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, sono ripresi i dialoghi tra Fiorentina e Genoa per ridiscutere le condizioni dell’operazione, con l’obiettivo di trovare un nuovo accordo più vantaggioso per entrambe le parti.

Gudmundsson, reduce da una stagione non priva di ostacoli, tra prestazioni altalenanti e qualche problema fisico potrebbe dunque ritrovare presto la maglia viola. Resta però l’incognita legata alla vicenda giudiziaria che lo riguarda in Islanda. Sebbene sia stato assolto in primo grado, il processo non si è ancora concluso del tutto.

La Fiorentina, però, sembra credere ancora nelle sue qualità e spera di poterlo riportare a Firenze alle proprie condizioni.