Gualtieri: “Sullo stadio andiamo avanti spediti. Per la partita di stasera bisogna parlare poco ed essere concentrati”

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, è stato ospite su Sky Sport in diretta dal Foro Italico dove sono in corso gli Internazionali d’Italia di Tennis. Il primo cittadino romano ha parlato del progetto del nuovo stadio giallorosso e della semifinale di stasera. Ecco le sue parole:

Lo stadio della Roma?

“Stiamo andando avanti in maniera spedita, la delibera di pubblico interesse è un passaggio fondamentale. La Roma si sta impegnando tanto, è un investimento privato e non pubblico, dovranno essere migliorati alcuni aspetti, ma sarà uno stadio e basta, riqualificherà il quartiere. Sarà uno stadio green, con percorsi ciclopedonali, è una bellissima opportunità per gli sportivi, per i tifosi della Roma e per la società. Creerà tanti posti di lavoro, rigenererà un quadrante della città con lo sport e con il verde”.

Bayer Leverkusen-Roma?

“Siamo nel prepartita, sposo le parole di Mourinho. C’è un po’ di scaramanzia, serve serietà, impegno e determinazione. Bisogna parlare poco ed essere concentrati”.

Serve essere tosti come Mourinho per governare Roma?

“È una sfida rappresentare Roma, stiamo facendo un grande lavoro di rimessa in moto. Se Roma riparte, non ne ha per nessuno”.