Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è intervenuto ai microfoni di Radio Romanista per fare il punto sul nuovo stadio della Roma, che sorgerà nell’area di Pietralata. Parole decise e ottimiste, che confermano l’impegno dell’amministrazione capitolina nel portare avanti un progetto tanto atteso quanto ambizioso.

“Io penso che tutti stanno facendo il massimo. Roma Capitale si sta muovendo nel miglior modo possibile per sciogliere tutti i nodi. Abbiamo recuperato tutte le aree e vinto tutti i ricorsi. In parallelo, la società sta facendo tutti i sondaggi archeologici, che sono molto importanti. Scegliere di farli bene e non finalizzare il progetto finché non siano ultimati, è una scelta che condivido. Mi sembra che il lavoro stia procedendo con grande qualità, parliamo di un’opera molto significativa. Sarà uno stadio dei record, a partire dalla più grande curva. Un progetto di grande ambizione. E poi perché ci siamo trovati d’accordo sul rigenerare l’area di Pietralata, che vogliamo sia il più verde possibile. Stiamo parlando di un progetto che prevede 6 ettari tra bosco e verde attrezzato, fruibili ai cittadini. I grandi progetti vanno preparati per bene, l’attesa verso la tappa finale appena saranno concluse queste verifiche, non sarà lunga. La capienza? I posti dovrebbero essere 60mila, con una piccola possibilità di qualcosina in più, 60/62. Una capienza significativa, con possibilità di vedere la partita in maniera più ravvicinata”.