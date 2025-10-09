Clima di entusiasmo e fiducia per il progetto del nuovo stadio della Roma. Dopo mesi di incontri e revisioni tecniche, arriva una conferma importante direttamente dal sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, che ha parlato in occasione del 32° summit dell’EFC (European Football Club) ospitato all’Hotel Cavalieri.

Gualtieri ha preso la parola davanti ai vertici del calcio europeo, dopo un incontro con Dan Friedkin, proprietario della Roma, per ribadire i progressi compiuti sul progetto di Pietralata: “Siamo all’ultima tappa del nuovo stadio della Roma, sarà uno dei più belli del mondo”, ha dichiarato il sindaco, sottolineando come l’opera rappresenti non solo un investimento sportivo, ma anche una grande occasione di riqualificazione urbana.

Il progetto, infatti, prevede la creazione di nuove aree verdi, spazi pubblici e impianti sportivi a disposizione dei cittadini. Gualtieri ha voluto ringraziare Friedkin per la collaborazione e ha ribadito l’impegno del Comune nel sostenere lo sviluppo sportivo della città: “Roma è una città di sport, una comunità che vive di passione e storia. Questo stadio sarà un simbolo del nostro futuro”.