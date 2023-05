Gualtieri: “È un goal della città. Avremo un bellissimo stadio per la società e per i tifosi. Forza Roma” – FOTO

Al termine della votazione per la delibera dell’interesse pubblico del nuovo stadio della Roma, il sindaco Gualtieri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti. Queste le sue parole:

“È un gol della città, oggi era una partita importantissima. È la realizzazione di un’opera che si aspettava da tanto tempo che noi realizzeremo in modo molto positivo con un investimento privato e con la riqualificazione di un quadrante importante, una zona dove già ci sono infrastrutture”.

Sulle modifiche effettuate oggi ad alcuni emendamenti prima della votazione:

“Abbiamo inserito prescrizioni che migliorano l’impianto ma non stravolgono il progetto. Pensiamo che potranno consentire di andare avanti anche in tempi sostenuti. Siamo stati rapidi, c’è stata società da parte della società che ringrazio, ringrazio la maggioranza e l’opposizione. Non ho ancora sentito la Roma, abbiamo appena votato, ma li sentirò. Dico forza Roma perché abbiamo un bellissimo stadio per la società, i tifosi e tutta la città”.

Il sindaco ha successivamente condiviso il selfie dell’Assemblea capitolina dopo il voto. Lo scatto che ricorda quello entrato nella storia di Francesco Totti, è stato accompagnato dalla didascalia: “L’Assemblea capitolina ha approvato la delibera di pubblico interesse sullo Stadio della Roma a Pietralata: un gol della città! Ora attendiamo il progetto definitivo della Roma per andare avanti e cogliere insieme una grande opportunità per Roma”.