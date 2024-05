Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri ricorda la scomparsa del campione giallorosso Agostino Di Bartolomei. A 30 anni dalla sua scomparsa il primo cittadino della Capitale, ha reso omaggio al capitano giallorosso tramite un post sul suo profilo X:

“A trent’anni dalla sua scomparsa il ricordo di Agostino Di Bartolomei è più vivo che mai. Mi ha fatto molto piacere sentire quanta commozione circonda ancora la memoria di un grande capitano amato e rispettato non solo per la potenza dei suoi tiri ma anche per l’umiltà, la dolcezza e l’intelligenza con cui si è sempre proposto al pubblico. Roma, la sua città, lo ricorderà per sempre con quel calore umano riservato solo agli uomini speciali che hanno lasciato il segno”.

https://x.com/gualtierieurope/status/1796189074945974461