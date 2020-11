Guaio per Conte: Brozovic positivo. Il croato contagiato dal compagno Vida

La Gazzetta dello Sport (F. Conticello) – A rivedere ora quella foto scanzonata su Instagram, si sente il sapore aspro della beffa. Appena 72 ore fa Marcelo Brozovic portava felicemente sulle spalle Domagoj Vida, con cui divide la nazionale croata da un decennio. Poi ieri sera il centrocampista dell’Inter ha saputo di aver preso il coronavirus anche lui, proprio come l’amico e compagno. Una tegola per i nerazzurri. Conte perde il proprio regista in un momento delicato e scivoloso. La positività di Brozovic è anche la prima conseguenza pratica di quello che per tutti è ormai diventato il “caso Vida”: il difensore croato che è stato sostituito nella gara contro la Turchia all’intervallo, dopo la notizia della sua positività al Covid–19.