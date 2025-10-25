Alla vigilia della sfida contro la Roma, in programma domani alle 15 al Mapei Stadium, il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa, analizzando le insidie del match e le condizioni della sua squadra. L’allenatore neroverde ha riconosciuto la forza dell’avversario ma ha anche esortato i suoi a giocare con coraggio e personalità. Ecco le sue parole:

Quanto è cresciuto questo Sassuolo e come arriva alla partita con la Roma?

“Quello che succede prima non ti dà niente per quello che devi fare. Siamo contenti del percorso, stiamo cercando di allenarci al meglio per raggiungere quello che vogliamo. Focus sulla partita contro una squadra difficile, con un allenatore molto bravo, ci sarà bisogno di una grande prestazione per uscire indenni e con un buon risultato”.

Avete affrontato squadre di alta classifica, ti interesse capire quando siete cresciuti?

”Relativamente, sono tutte tappe di un percorso in cui noi dobbiamo fare sempre di più. Non ci sono partite semplici, e questa non lo è sicuramente. La Roma è una squadra forte, con giocatori di livello e un grande allenatore, sappiamo che ci metteranno in difficoltà. Contro queste squadre ci vogliono prestazioni di un altro livello”.

È peggio trovare una Roma arrabbiata dopo 2 sconfitte?

“Non sarà un vantaggio perché alla lunga le statistiche delle grandi squadre sono quelle. Le difficoltà ci sono, noi ci siamo preparati per affrontare le difficoltà che ci saranno, ma per andare a toccare i nostri picchi perché per competere contro squadre di questa caratura c’è bisogno di una grandissima partita”.

Muharemovic ha recuperato?

“Muharemovic non ha recuperato. Abbiamo fuori Tarik, Satalino, Boloca, Pieragnolo per tanto tempo e si è aggiunto Laurs Skjellerup che ha avuto un fastidio in settimana, forse qualcosa in più di un fastidio. Abbiamo a disposizione tutti gli altri che hanno caratteristiche per essere partecipi di questa gara”.

Ha pensato qualcosa di particolare per il gioco di Gasperini?

“Noi andiamo sempre a vedere cosa le squadre possono proporre. Poi non è facile evitare certe cose. Dobbiamo essere bravi, ma pensare di resistere tutta la gara diventa quasi impossibile. Dobbiamo sentirci in grado di mettere in difficoltà la Roma, le qualità le abbiamo anche se la partita è ovviamente spigolosa”.

Il Sassuolo è una delle squadre più ciniche del campionato e ha collezionato al contempo anche 3 clean sheet in 7 gare: quale dato la rende più orgoglioso?

”Entrambi sono dati belli. La qualità degli interpreti offensivi ci mette a disposizione dei giocatori che sanno come fare gol. Il dato dei clean sheet dipende dall’episodio anche ma la sensazione di aver fatto delle partite solide perché per le squadre come la nostra è sulla solidità che appoggi le tue qualità perché senza il primo poi le altre caratteristiche vanno perse per il campo. Ci proviamo e vogliamo continuare a farlo nonostante una sfida contro interpreti di grandissimo livello”.