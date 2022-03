Grinta Roma, nessuno come i giallorossi: 8 punti conquistati nei minuti di recupero

Pagine Romaniste (Y.Oggiano) – Per la Roma non è una stagione facile. Si viaggia tra alti e bassi come fossero cambi di vestiti. Questo, però, fa parte di un percorso intrapreso da questa estate che porterà la squadra ad una nuova consapevolezza. Fino a quel momento ci saranno giorni felici (come i successi contro l’Atalanta) e altri bui (i mancati risultati contro Bologna o Sampdoria tra gli altri). In questi mesi, però, la Roma ha assorbito una delle tante caratteristiche di José Mourinho: la voglia di non mollare mai.

IL DATO

Su questo campo nessuno va come la squadra giallorossa. Nei minuti di recupero sono ben 8 i punti conquistati: 2 vittorie e altrettanti pareggi. Indimenticabile la corsa sotto la Curva Sud dopo la perla di El Shaarawy contro il Sassuolo alla terza giornata (2-1). Una partita complicatissima per la Roma dove è stata salvata anche da un paio di legni. All’ultimo secondo la gioia e l’esplosione. La differenza, però, arriva nelle ultime giornate. I capitolini stanno staccando una bella striscia di partite senza sconfitte (con quella di ieri siamo ad 8) e il merito è proprio di questa voglia di rimanere attaccati al match fino al fischio finale. La vittima è ancora il Sassuolo, ma questa volta ad andare in gol è Bryan Cristante con un colpo di testa (2-2). Si prosegue poi con le ultime giornate: prima lo Spezia col rigore di Tammy Abraham (0-1) e poi, fresca di ieri, contro l’Udinese con Capitan Pellegrini sempre dagli 11 metri (1-1).

LE ALTRE

Chi si “avvicina” alla Roma è il Sassuolo che nel recupero ha conquistato 6 punti. Negli annali rimarrà la vittoria contro la Juventus colpita in contropiede da Maxime Lopez al 95esimo, ma ad essere punita è stata anche la Fiorentina da Defrel allo scadere. Stesso discorso per lo Spezia che nell’extra-time si è tirato fuori dalla zona retrocessione. Decisivi i punti presi contro il Venezia, con una botta da fuori di Bourabia, e Milan in una partita a dir poco contestata dai rossoneri. Chi lotta per lo Scudetto ha invece guadagnato 1 punto (Milan), 3 punti (Napoli), 4 punti (Inter e Juventus).