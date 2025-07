Graziani saluta la Roma e riparte da Pescara: “Mi piace pensare che non sia un addio”

Leonardo Graziani, ex capitano e numero 10 della Primavera giallorossa, è pronto a voltare pagina. Il centrocampista classe 2005 lascia la Roma per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera con la maglia del Pescara. Un passo importante, che sancisce la fine di un lungo e intenso percorso nel settore giovanile romanista.

Per salutare la sua “casa calcistica”, Graziani ha scelto Instagram, affidando ai social un messaggio carico di emozioni e gratitudine. Le sue parole raccontano un legame profondo con i colori giallorossi, nato da bambino e cresciuto giorno dopo giorno tra sacrifici, gioie e responsabilità.

“Come tutte le cose nella vita, c’è un inizio ed una fine… Un cammino durato così tanto da quasi non ricordare quando è cominciato. Ero piccolissimo quando già indossavo questi colori; con Voi ho girato l’Italia e l’Europa, giocando sempre con quella maglia numero 10 sulle spalle.

Gioie e dolori, vittorie e sconfitte, ma sempre con l’immenso orgoglio di essere il Vostro Capitano. Conosco ogni angolo di quel posto dove sono cresciuto, ogni singola persona ed ognuno di questi mi ha donato qualcosa che mi ha reso ciò che sono oggi… il ragazzo ed il calciatore pronto a ‘spiccare il volo’. Voglio ringraziare tutti, ma davvero tutti per questi anni e per questo fantastico percorso che ho vissuto fino ad oggi. Sono stati anni bellissimi, grazie AS Roma.

Grazie ai direttori ai mister ai compagni fantastici che mi hanno accompagnato in questo cammino, i dottori, i fisioterapisti, i magazzinieri e tutti coloro che ho avuto la fortuna di conoscere. Mi piace pensare che non sia un addio, ma solo un arrivederci.. Magari un giorno tornerò e coronerò quel sogno che ogni bambino che cresce dentro Trigoria ha… l’Olimpico! In bocca al lupo Roma ,e grazie per questi bellissimi anni. Ad maiora semper! Leo Graziani”.