Francesco Graziani, ex attaccante della Roma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Retesport, parlando dei giallorossi.

L’ex attaccante ha analizzato la sfida del Maradona pareggiata 2-2 contro il Napoli di Conte e si è espresso anche sulle attuali condizioni di alcuni calciatori giallorossi.

Le sue parole:

“Il rammarico c’è perché due volte in vantaggio contro la formazione azzurra, non siamo riusciti ad ammazzare la partita o a tenere comunque il risultato di vantaggio”.

Graziani ha poi concluso così la sua analisi:

“Sinceramente anche la gestione dei cambi da parte di Gasperini non mi ha convinto: dalla sostituzione affrettata di Malen, a quella di Zaragoza che rispetto a Pellegrini ha fatto molto meglio nel primo tempo”.

L’ex attaccante ha poi parlato del rendimento di Lorenzo Pellegrini:

“Pellegrini purtroppo ha giocato un’altra partita anonima, come spesso ormai capita. Io non so che aspettative abbia lui di se stesso ma le nostre ovviamente sono sempre state elevate. Ha giocato molto al di sotto del suo potenziale livello, vedendolo così è uno dei tanti. Ho visto Pisilli lottare, correre, sgomitare, tirare in porta, queste cose qua Pellegrini non le fa. È più preoccupato della fase difensiva rispetto a quando attacca, ma un tiro, un dribbling qualcosa deve inventare, altrimenti significa che la nostra stima e aspettativa nei suoi confronti è esagerata. Negli scorsi anni pensavo potesse essere il nostro Gerrard, il nostro Marchisio, invece no”.