Graziani: “Belotti in campo, buona idea due centravanti”

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – Ciccio Graziani ha rilasciato un’intervista al quotidiano. L’ex attaccante della Roma ha parlato di Abraham e Belotti.

Graziani, come mai secondo lei Abraham in questo momento fa fatica?



Se parliamo solo della partita contro il Betis posso pensare che magari sia stata una giornata storta o che i difensori del Betis siano stati bravi a prendergli le misure, gli spagnoli sanno difendere molto bene.

Sembra però un periodo poco fortunato, in assoluto, per l’attaccante inglese che a tratti non sembra quello della scorsa stagione.



Io credo che dipenda anche da quello che produce la squadra. Gli arrivano pochi palloni, c’è un giusto feeling tra lui e i compagni ormai, non penso che debbano conoscersi, è un periodo così.

Potrebbe aiutarlo giocare con Belotti? Magari per essere meno isolato…



L’ho detto spesso: perché no? Secondo me avere una punta con cui dividere compiti e responsabilità potrebbe dargli una mano. Quella di Zaniolo è una situazione un po’ diversa, non ha mai avuto grande continuità in zona-gol. Quindi se con Dybala e Tammy ci fosse Belotti potrebbe essere utile per lui.