Gravina: “Inter, Roma e Fiorentina sono state straordinarie. Adesso tiferemo per i successi finali”

Il calcio italiano presenta 3 squadre nelle tre finali delle competizioni europee per club. La Fiorentina affronterà il West Ham in finale di Conference League, l’Inter scenderà in campo contro il Manchester City nella finale di Champions League, ma prima la Roma affronterà il Siviglia nella finale di Europa League. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato ai microfoni dell’agenzia Ansa: “Inter, Roma e Fiorentina sono state straordinarie, hanno raggiunto un risultato eccezionale per l’intero movimento. Mi congratulo con i dirigenti, gli staff tecnici e i calciatori delle tre formazioni. Adesso tiferemo per i successi finali, di sicuro non sarà facile ma tutte e tre hanno delle buone possibilità.”