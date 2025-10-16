Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato del nuovo stadio della Roma durante la conferenza stampa a termine del consiglio federale odierno. Il numero della Federcalcio è ottimista sulla realizzazione del secondo impianto, tema ormai molto dibattuto da tempo. Queste le sue parole:

“Roma? Abbiamo fatto un incontro a cui ho partecipato con la nostra struttura operativa, massima disponibilità da parte del sindaco, tanta voglia da parte della proprietà della Roma, mi sembra che siano a buon punto. Ho buone speranze, sono molto fiducioso che Roma potrà avere il secondo stadio”.