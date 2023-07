Dybala continua il suo viaggio sportivo per l’Europa. Oggi la Joya si trova all’interno dell’Autodromo di Silverstone per assistere alle 16:00 alle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula Uno. Secondo quanto riporta Sky Sport, il numero 21 si è recato nel box Ferrari per salutare i piloti Leclerc e Sainz. Dybala è stato poi invitato a consegnare il premio della pole position al primo classificato Max Verstappen oltre che attuale campione del mondo.