Lucas Gourna-Douath non sarà riscattato dalla Roma. Arrivato lo scorso gennaio dal Red Bull Salisburgo in prestito con diritto di riscatto, il centrocampista francese ha collezionato appena sei presenze sotto la guida di Claudio Ranieri, senza riuscire a lasciare il segno. La cifra fissata per l’acquisto definitivo, circa 19 milioni di euro, è stata ritenuta troppo alta dalla società giallorossa, che ha quindi deciso di interrompere l’esperienza del classe 2003 a Trigoria. Il giocatore ha voluto salutare con affetto l’ambiente capitolino attraverso un messaggio pubblicato sui social:

«Un orgoglio e tanta riconoscenza per aver avuto l’opportunità di giocare per questo club storico. Grazie ai tifosi per il sostegno e per i messaggi che continuo a ricevere ogni giorno, non vi dimenticherò. In bocca al lupo per il futuro. Daje!».