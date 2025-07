Anche a chilometri di distanza, l’amore per certi colori non si spegne. Gonzalo Villar, ex centrocampista della Roma, ha voluto celebrare il compleanno del club giallorosso con un gesto affettuoso che non è passato inosservato sui social.

Il giocatore spagnolo, oggi alla Dinamo Zagabria, ha condiviso una storia su Instagram in occasione dell’anniversario della fondazione della Roma. Nella parte alta dell’immagine, una sua foto con la maglia giallorossa; in basso, uno scatto suggestivo del corteo andato in scena ieri sera per festeggiare la squadra. Il tutto accompagnato dalla celebre “Grazie Roma” di Antonello Venditti, un inno che unisce generazioni di tifosi romanisti.

A rendere il messaggio ancora più toccante è stata la didascalia scelta da Villar: “Buon compleanno famiglia”. Parole semplici ma cariche di significato, che confermano il forte legame emotivo che l’ex numero 14 ha mantenuto con la Capitale e i suoi tifosi. Arrivato nel 2020, Villar ha collezionato 42 presenze in maglia Roma senza mai andare in gol, ma lasciando comunque un buon ricordo per spirito e attaccamento alla causa.