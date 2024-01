Gonalons: “Un onore giocare per la Roma. Avremmo potuto dire la nostra in Champions”

Maxime Gonalons, ex centrocampista della Roma, ha rilasciato una intervista al sito Gianlucadimarzio.com. Queste le sue parole:

“Innanzitutto è stato un onore giocare per questo club anche se la mia esperienza giallorossa non è durata molto. Se devo usare una sola parola per descrivere questo club, dico Totti. Anche se non abbiamo giocato insieme, quotidianamente lui c’era sempre. L’Olimpico è sempre pieno e i tifosi della Roma sono caldissimi, soprattutto se le cose vanno bene come in Champions League ai miei tempi. C’è che dice che Totti sia quasi importante come il Papa, è stato l’emblema della Roma per tantissimi anni”.

Sulla stagione 2017-2018?

“Finimmo terzi in Serie A e raggiungemmo la semifinale di Champions League dove uscimmo per un soffio per colpa della partita d’andata dove ci è un po’ sfuggita di mano la qualificazione. A livello emozionale, Roma-Barcellona fa parte dei migliori momenti della mia carriera. In finale avremmo potuto dire la nostra, è una partita secca e può succedere di tutto”.

Su Daniele De Rossi?

“È un grandissimo uomo! Giocavamo nella stessa posizione e anche lui fu un capitano emblematico. Trovava sempre le parole giuste quando giocavo al posto suo ma anche quando non ero tra i titolari. Per me è stato importante”.