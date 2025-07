Gollini rientra a Trigoria: stop temporaneo alla trattativa con la Cremonese

Pierluigi Gollini è pronto a fare ritorno a Trigoria. Dopo le recenti voci di mercato che lo vedevano vicino alla Cremonese, il portiere tornerà ad allenarsi con la Roma, in attesa di nuovi sviluppi sul proprio futuro.

Come riportato da Filippo Biafora, il trasferimento alla società grigiorossa è stato momentaneamente messo in stand-by per ragioni di natura economica legate all’accordo tra il giocatore e il club lombardo. Nonostante l’AS Roma avesse già dato il proprio benestare a un prestito secco, l’intesa totale con Gollini non è ancora stata raggiunta.

Il club giallorosso, che nelle scorse settimane aveva aperto alla partenza dell’estremo difensore, resta ora in attesa di ulteriori sviluppi, mentre Gollini si aggregherà regolarmente al gruppo a disposizione di Gian Piero Gasperini per la preparazione estiva.

Il futuro del portiere resta dunque ancora incerto, ma il suo rientro nella Capitale potrebbe anche aprire a scenari alternativi, qualora non si sbloccasse l’intesa con la Cremonese nei prossimi giorni.