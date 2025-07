Pierluigi Gollini è pronto a iniziare una nuova avventura: il portiere sta raggiungendo Cremona, dove nelle prossime ore sosterrà le visite mediche prima di firmare ufficialmente con la Cremonese. Lo riferisce Gianluca Di Marzio.

Dopo sei mesi trascorsi alla Roma senza mai scendere in campo, Gollini si trasferisce in grigiorosso con la formula del prestito secco. Per lui si tratta di un’occasione importante per rimettersi in gioco e tornare protagonista tra i pali.